С 1 марта в России действует запрет на экспорт бензина

В России на полгода вводится запрет на экспорт бензина, который одобрил премьер-министра Михаил Мишустин, об этом 27 февраля пишет РБК.

Запрет вводится с 1 марта 2024 года. Уточняется, что такая мера связана с сезонным ростом спроса на бензин. Чтобы компенсировать спрос, планируется не только запретить экспорт, но и увеличить норматив продаж дизеля на 16%.

Однако экспорт бензина при этом не касается Беларуси, Армении, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Южной Осетии и Абхазии.

Напомним, что в ноябре 2023 года правительство России сняло запрет на экспорт автомобильного бензина. Запрет ввели в сентябре 2023 года.

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