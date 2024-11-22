Чуйченко и Пиотровский открыли памятник юристу Спасовичу

На Большом проспекте Васильевского острова открыли памятник правоведу Владимиру Спасовичу, сообщила 22 ноября пресс-служба СПбГУ. Участие в церемонии приняли министр юстиции Константин Чуйченко, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и ректор университета Николай Кропачев.

Памятник установили неподалеку от пересечения 22-й линии Васильевского острова с Большим проспектом. Поблизости располагается юридический факультет СПбГУ. С конца 1850-х Спасович читал в университете лекции будущим юристам.

В своей речи Чуйченко указал на небольшое число памятников адвокатам и выразил мысль, что появление монумента можно воспринимать как дань уважения всем представителям этой профессии. Отдельно он отметил местоположение скульптуры.

"Надеюсь, что студенты СПбГУ, проходя мимо этого памятника, будут подвергать критическому осмыслению свою личность, сверять с масштабом личности этого выдающегося ученого", — передает пожелания министра пресс-служба университета.

Пиотровский выразил надежду, что открытие памятника станет началом "большого пути по увековечиванию памяти важных для нашего города и нашей страны личностей".

Ранее стало известно, что в 2025 году планируется старт проектных работ по реставрации Нарвских триумфальных ворот.

Фото: Пресс-служба СПбГУ