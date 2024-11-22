Размер лимитов по кредиткам в России увеличился

В минувшем октябре средний размер лимитов по кредитным картам в России составил 109,8 тысячи рублей, сообщило 22 ноября Национальное бюро кредитных историй. Рост относительно предыдущего месяца составил 5,4 %.

Как уточнили в НБКИ, в сентябре среднее значение лимита по кредиткам составляло 104,2 тысячи рублей. При этом в январе 2024 года речь шла о 92,1 тысячи рублей.

Размеры лимитов отличаются от региона к региону. В тройку лидеров вошли Москва (150,3 тысячи рублей), Московская область (134,3 тысячи рублей) и Петербург (129,3 тысячи рублей). Ленинградская область стала пятой в списке, пропустив на четвертое место Ханты-Мансийский АО.

В середине ноября стало известно о том, что объем выданных ипотечных кредитов в Петербурге сократился на 29 % за месяц. В Ленобласти этот показатель снизился на 31 %.

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