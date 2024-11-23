Беглов рассказал о расширении партнерства Петербурга и Гаваны

В рамках официального визита в Республику Куба губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Карисасом Руисом. Он поблагодарил кубинскую сторону за внимание к сотрудничеству с городом, сообщила 23 ноября пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что российско-кубинские отношения уверенно развиваются, несмотря на современные вызовы. По его словам, в последние годы наметился рост товарооборота между Петербургом и Кубой. В 2023 году он увеличился более чем в три раза, составив 8,1 млн долларов. В первом полугодии 2024 года этот показатель вырос до 10,6 млн долларов. Основу экспорта составляют фармацевтическая продукция, мебель и химические соединения.

Губернатор подчеркнул, что сотрудничество развивается не только в экономике, но и в науке, образовании и культуре. Так, в рамках визита петербургские компании заключили ряд соглашений с кубинскими партнерами, в том числе в фармацевтической и IT-сферах. Также обсуждается возможность открытия в Гаване Информационного делового центра Петербурга.

Особое внимание уделяется образовательным и культурным проектам. Налажены связи между петербургскими и кубинскими школами, университетами и учреждениями культуры. В рамках Дней Петербурга на Кубе состоялся конкурс изобразительного искусства, а победителям были вручены памятные подарки.

Кроме того, стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере туризма. В Гаване прошла выставка, посвященная достопримечательностям Петербурга, и был подписан план совместных мероприятий по развитию туристических связей.

В следующем году Петербург и Гавана отметят 25-летие партнерских отношений. По этому случаю в Гавану отправится делегация для участия в юбилейных мероприятиях.

Напомним, вчера, 22 ноября, Беглов в составе делегации прибыл на Кубу. В ходе визита он собирается встретиться с президентом страны Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, другими представителями власти и живущими здесь россиянами.

фото с сайта Смольного