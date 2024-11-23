Временный запрет на вывоз лома драгметаллов вступит в силу с 1 декабря

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря по 31 мая. Как сообщается в официальных источниках кабмина, это решение направлено на повышение загрузки российских аффинажных предприятий, передает 23 ноября "Парламентская газета".

В период действия ограничения из страны запрещён вывоз отходов и лома драгоценных металлов, планкированных металлов, а также электронных изделий, содержащих драгоценные металлы.

При этом запрет не распространяется на катодную сурьму в слитках и пробы, отобранные от партий лома и отходов, которые вывозятся аффинажными организациями.

Ранее сообщалось, что в РФ утвердили план повышения качества математического и естественно-научного образования до 2030 года.

фото: ЗАКС.Ру