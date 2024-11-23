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Новости 17:49

Песков объяснил секретность вокруг нового ракетного комплекса "Орешник"

фото ЗакС политика Песков объяснил секретность вокруг нового ракетного комплекса "Орешник"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что отсутствие публичной информации о ракетном комплексе средней дальности "Орешник" связано с тем, что разработка новейших видов вооружений в России ведется в режиме строгой секретности. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что общественности недоступны данные и о многих других разработках отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября заявил об успешном применении ракетного комплекса "Орешник". По его словам, Вооруженные силы России нанесли удар по украинскому объекту ОПК в Днепропетровске в ночь накануне. Президент отметил, что этот шаг стал ответом на действия Запада, предоставившего ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, которые используются для ударов по территории России.

Ранее, в сентябре, Путин утверждал, что украинские военные не способны самостоятельно использовать это вооружение, так как управление ракетами осуществляют специалисты НАТО. Тогда же глава государства заявлял, что удары с применением таких ракет следует рассматривать как прямое участие альянса в конфликте на Украине.

фото с сайта Кремля


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