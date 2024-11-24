Двух детей госпитализировали после пожара в Приморском районе

Сотрудники МЧС днем 24 ноября тушили пожар в трехкомнатной квартире в доме на улице Шаврова. Спасатели вывели из горящего помещения женщину с двумя детьми - мальчиками 5 и 17 лет. Последним потребовалась госпитализация, сообщили в пресс-службе МЧС.

Судя по фотографиям, опубликованным в Telegram-канале ведомства, пожар произошел на десятом этаже многоквартирного дома.

Сообщение о пожаре поступило оперативным службам в 10:45. К 11:20 пожар на площади 12 кв. м был ликвидирован. Во время тушения из дома были эвакуированы 20 жильцов дома, среди которых четверо несовершеннолетних. К работе были привлечены 15 специалистов и три единицы техники. Причины пожара не уточняются.

Неделей ранее в Красносельском районе горела двухкомнатная квартира.

Константин Леньков / Фото МЧС