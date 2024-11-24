За избитого ученика петербургской школы заступился Бастрыкин

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям изучить случай избиения ребенка в школе, сообщили в пресс-службе ведомства 24 ноября. К главе СК через официальные ресурсы в социальных сетях обратилась многодетная мать, которая рассказала о систематических издевательствах со стороны сверстников в адрес ее сына. Попытки повлиять на ситуацию через руководство школы остались безуспешными.

"Она сообщила, что с февраля текущего года в одном из образовательных учреждений ее сын систематически подвергается избиениям со стороны старшеклассника. В апреле пострадавшему потребовалась медицинская помощь в связи с травмой руки", - рассказали в Следственном комитете.

Подробности, например, в каком из районов находится школа, не сообщаются. Разбираться в произошедшем поручили и.о. руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Олегу Бобкову. Ему предстоит доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Вопрос находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин заинтересовался случаем нападения на 16-летнюю школьницу в петербургском метрополитене. На станции "Кировский завод" неизвестный ударил ее по голове.

Константин Леньков / Фото СК