СК возбудил дело из-за аварии с автобусом и фурой в Ленобласти

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК) из-за ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил сообщили в ведомстве. В результате столкновения утром 25 ноября пострадали 11 человек, включая 5 несовершеннолетних.

"Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также установление причин и условий, способствовавших совершению преступления", - сообщили в СК.

Сейчас на месте происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы СК.

По предварительной информации, утром 25 ноября автобус, следовавший по маршруту №181, врезался в стоящую на обочине фуру. Это произошло примерно в 7:24 в поселке Новоселье. В администрации Ленинградской области заявили, что двух пассажиров отправили в Ломоносовскую межрайонную больницу. Их состояние оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие отправлены в больницу им. Костюшко. Прокуратура начала проверку.

Константин Леньков / Фото Прокуратура Ленобласти