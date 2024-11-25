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Новости 11:43

Кабмин утвердил пятилетний план развития индустрии детских товаров

фото ЗакС политика Кабмин утвердил пятилетний план развития индустрии детских товаров

Правительство России утвердило пятилетний план по развитию индустрии детских товаров на 2025–2030 годы. Об этом сообщили 25 ноября в кабмине.  

На оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин подчеркнул, что развитие отрасли, выпускающей качественные и безопасные товары для детей, является важной частью государственной поддержки семей.  

Согласно утвержденной "дорожной карте", к 2030 году доля отечественных товаров для детей на внутреннем рынке должна достичь 50%, а объем производства непродовольственной продукции превысит 982 миллиарда рублей.  

План включает 28 мероприятий, разделенных на четыре направления: статистический учет и классификация товаров для детей, стимулирование спроса, обеспечение безопасности продукции и мониторинг реализации программы. Отдельное внимание будет уделено наблюдению за состоянием отрасли в регионах, включая контроль внедрения инновационных решений.  

Мишустин поручил Минпромторгу ежегодно отчитываться о выполнении программы.

Напомним, что правительство РФ ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с декабря до 31 мая.

фото: ЗАКС.Ру


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