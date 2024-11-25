Кабмин утвердил пятилетний план развития индустрии детских товаров

Правительство России утвердило пятилетний план по развитию индустрии детских товаров на 2025–2030 годы. Об этом сообщили 25 ноября в кабмине.

На оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин подчеркнул, что развитие отрасли, выпускающей качественные и безопасные товары для детей, является важной частью государственной поддержки семей.

Согласно утвержденной "дорожной карте", к 2030 году доля отечественных товаров для детей на внутреннем рынке должна достичь 50%, а объем производства непродовольственной продукции превысит 982 миллиарда рублей.

План включает 28 мероприятий, разделенных на четыре направления: статистический учет и классификация товаров для детей, стимулирование спроса, обеспечение безопасности продукции и мониторинг реализации программы. Отдельное внимание будет уделено наблюдению за состоянием отрасли в регионах, включая контроль внедрения инновационных решений.

Мишустин поручил Минпромторгу ежегодно отчитываться о выполнении программы.

Напомним, что правительство РФ ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с декабря до 31 мая.

фото: ЗАКС.Ру