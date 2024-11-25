Тоннели "Горного института" успешно прошли первые испытания

В прошедшие выходные на строящейся станции метро "Горный институт", являющейся продолжением оранжевой линии, провели раму, повторяющую габариты подвижного состава. Об этом 25 ноября сообщили в Telegram-канале "Подземник".

Технологическую тележку с габаритной рамой протестировали на рельсах в перегонных тоннелях от группы камер съездов за "Горным институтом" до бывших тупиков за "Спасской". По итогам испытаний было подтверждено, что конструкция тоннеля соответствует эксплуатационным параметрам.

Следующим этапом станет подача напряжения на контактный рельс и проведение испытаний с настоящим электропоездом.

Ранее замначальника Петербургского метрополитена Вадим Арсеньев сообщал, что запуск первого поезда на станции "Горный институт" планируется на 25 ноября.

фото: ЗАКС.Ру