Комиссия ЗакСа поддержала законопроект о бесплатных посещениях музеев

Комиссия по образованию, культуре и науке поддержала законопроект о бесплатном посещении музеев раз в месяц, сообщил 25 ноября депутат ЗакСа Андрей Рябоконь. Документ, разработанный Рябоконем совместно с коллегами, рекомендован к принятию в первом чтении.

Ранее инициативу одобрил Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ. Законопроект предполагает, что граждане любой категории смогут бесплатно посещать музеи минимум раз в месяц. Это сделает посещение выставок более доступным.

В ближайшее время документ будет вынесен на рассмотрение Законодательного Собрания Петербурга.

Напомним, недавно Рябоконь призывал бороться с распространением псевдомедицинских практик.

фото: ЗАКС.Ру