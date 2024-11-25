Беглов отметил рост турпотока из стран Персидского залива в Петербург

Петербург представил туристический потенциал на выставке Qatar Travel Mart 2024, которая открылась сегодня в Дохе и продлится до 27 ноября. Мероприятие собрало более 10 тысяч экспертов из 60 стран, включая около 20 организаций из Петербурга, сообщили в пресс-службе Смольного 25 ноября.

Губернатор Александр Беглов отметил, что поток туристов с Ближнего Востока растет, а регион уже входит в ТОП-5 по числу гостей, приезжающих в город. Катар, будучи авиационным хабом и одной из самых быстрорастущих экономик, играет ключевую роль. Участие Петербурга в выставке поможет привлечь больше туристов и укрепить позиции на ближневосточном рынке.

Катар и другие страны Большого Ближнего Востока входят в число приоритетных направлений для продвижения туризма, согласно Минэкономразвития РФ. Туристы из этого региона тратят больше, остаются дольше и выбирают культурный, деловой или гастрономический туризм.

Ранее в ноябре петербургские компании представили свои товары на другой выставке в Дохе — Hospitality Qatar.

Напомним, сегодня Беглов подвел итоги поездки в Кубу и отметил укрепление экономических, культурных и молодежных связей.

фото: ЗАКС.Ру