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Новости 16:57

Клиенты Т-Банка столкнулись с проблемами при переводах и платежах

фото ЗакС политика Клиенты Т-Банка столкнулись с проблемами при переводах и платежах

В работе Т-Банка (бывший Тинькофф) произошел сбой в понедельник днем, 25 ноября. По данным сервиса "Сбой.РФ", зарегистрировано 350 жалоб на функционирование банковского приложения.  

Наибольшее число жалоб поступило от жителей Москвы — 62% от общего числа. В Петербурге недовольств значительно меньше — всего 5%. Проблемы у клиентов начались около 15:00.  

Представители банка предупредили пользователей о возможных затруднениях с платежами и переводами через мобильное приложение. Соответствующее уведомление отображается при попытке входа в приложение.

С 16:37 приложение банка работает в штатном режиме.

Напомним, 7 ноября произошла хакерская атака на ГАС "Правосудие".

фото: ЗАКС.Ру


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