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Новости 17:45

Администрация губернатора может заняться взаимодействием с партиями в Петербурге

фото ЗакС политика Администрация губернатора может заняться взаимодействием с партиями в Петербурге

На сайте Смольного 25 ноября появился проект постановления о расширении сферы деятельности администрации губернатора. Речь идет о передаче ей полномочий в сфере взаимодействия с политическими партиями. При этом слова о работе с партиями предполагается исключить из положения о комитете территориального развития.

Документ опубликован для прохождения антикоррупционной экспертизы. Список задач администрации губернатора дополняется пунктом об обеспечении взаимодействия градоначальника и правительства Петербурга "с общественными объединениями, в том числе политическими партиями". Подобным же образом расширяется круг полномочий АГ.

В то же время упоминание взаимодействия с политическими партиями должно будет исчезнуть из положения о КТР, следует из текста проекта.

Среди прочего в сфере полномочий КТР находится проведение ежегодного мониторинга муниципалитетов Петербурга. Об итогах 2023 года читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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