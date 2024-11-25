Беглов рассказал о реализации более 1500 образовательных проектов за 20 лет

В "Экспофоруме" 26 ноября откроется Международный научно-образовательный салон, где наградят победителей конкурса "Студенты городу". Участники – выпускники вузов, представившие дипломные проекты по заданиям исполнительных органов. Лучшие работы внедряются в Петербурге, сообщила 25 ноября пресс-служба Смольного.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что за 20 лет конкурса реализовано более 1500 проектов, способствовавших развитию города. В этом году премия для победителей увеличена до 30 тысяч рублей.

Среди проектов – решения по благоустройству, улучшение доступа к льготным лекарствам, внедрение HR-аналитики, обновление школьных программ и проекты для транспортной доступности.

Салон, включающий выставки, лекции и профориентационные встречи, продлится до 28 ноября. Параллельно 26–27 ноября пройдет Петербургский конгресс "Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке".

Напомним, сегодня в Дохе открылась выставка Qatar Travel Mart 2024. На ней Петербург представил туристический потенциал.

фото: ЗАКС.Ру