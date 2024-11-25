Кабмин указал на недостатки в проекте о запрете мигрантам привозить семьи

Российское правительство сочло законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в страну требующим значительной доработки. Об этом 25 ноября сообщило РИА "Новости", ссылаясь на проект отзыва кабмина.

По мнению правительства, предложенные изменения могут привести к правовой неопределенности и должны быть согласованы с международными договорами, подписанными Россией.

Инициативу внесли депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Запрет предполагается распространить на низкоквалифицированных специалистов, приезжающих в Россию по трудовому договору или патенту и не имеющих других законных оснований для проживания в стране.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о внесении другого законопроекта, предполагающего запрет на прием в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Также предлагается проверять законность их пребывания в России и вводить обязательное тестирование на знание языка.

фото: ЗАКС.Ру