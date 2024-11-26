В России смогут исключать террористические организации из реестра запрещенных

В Государственную думу внесли законопроект, согласно которому организации, которые признали в России запрещенными, можно будет временно исключить из этого списка. Соответствующий документ появился в думской базе законопроектов 25 ноября. Инициативу подготовила группа депутатов и сенаторов, среди которых, например, Андрей Клишас.

В рамках законопроекта в России появится возможность приостановки запрета деятельности организации, которую ранее включили в список террористических. Решение об этом будет выносить суд на основании заявления Генпрокурора или его заместителя. При этом должно быть доказано, что организация прекратила осуществление террористической деятельности.

"Со временем может возникнуть ситуация, при которой организация после включения ее в список террористических организаций прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение названных преступлении. Однако в законодательстве Российской Федерации не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в России длительное время обсуждают возможность исключения из перечня запрещенных организаций движение "Талибан"*. Например, весной 2024 года в российском МИД заявили о проработке этого вопроса. Весной стало известно, что ряд ведомств, в частности, МИД и Минюст считают возможным снятие с "Талибана"* статуса террористической организации. Сейчас представители движения практически каждый год принимают участие в качестве гостей в Петербургском международном экономическом форуме.

*Движение "Талибан" признано террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру