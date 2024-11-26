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Новости 10:49

Разлив кипятка на Маршала Захарова отправил троих петербуржцев в больницу

фото ЗакС политика Разлив кипятка на Маршала Захарова отправил троих петербуржцев в больницу

В Красносельском районе Петербурга из-за разлива кипятка на улице Маршала Захарова пострадало три человека, об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Ранее издание "Фонтанка.ру" писало, что ожоги люди получили тогда, когда пытались выйти из автомобилей и пройти через горячую воду. В комитете по здравоохранению отметили, что все пострадавшие были доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогами легкой степени тяжести.

В "Теплосети" эту информацию подтвердили и отметили, что специалисты предприятия находятся на связи с пострадавшими. Там пообещали, что им окажут помощь в реабилитации.

Случаем заинтересовались в прокуратуре. Надзорное ведомство в Красносельском районе проведет проверку, после которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ.

Напомним, что АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проводит реконструкцию тепловых сетей. Модернизация началась с участка тепломагистрали "Полюстровская".

Фото: ЗАКС.Ру


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