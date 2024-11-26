В Кремле разрабатывают обновленные показатели эффективности для губернаторов

Администрация президента РФ работает над пересмотром ключевых показателей эффективности (KPI) для губернаторов, об этом 26 ноября пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Новый подход предполагает больше акцента на социологические данные, чтобы учитывать мнение граждан наряду с традиционными статистическими параметрами.

Сейчас лишь один из 20 пунктов, а именно доверие к власти, измеряется социологически. Его результаты учитываются при продлении полномочий губернаторов регионов.

Изменения, инициированные поручениями президента, предполагают, что обновленные KPI закрепят на уровне указа. Предполагается, что это позволит усилить внимание к оценкам граждан в национальных проектах.

Напомним, что президент России Владимир Путин после выборов губернатора Петербурга призвал Александра Беглова, который победил в рамках голосования, проанализировать итоги предыдущей работы и выполнить задачи, которые не удалось сделать до сих пор.

Фото: ЗАКС.Ру