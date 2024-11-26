"Фонтанка": В Петербурге задержали начальника УМВД Центрального района

Сотрудники Службы "М" ФСБ провели обыск в квартире и рабочем кабинете начальника УМВД по Центральному району Петербурга полковника Дениса Данилевича, об этом 26 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Обыск стал частью расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом Петербурга по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, Данилевич дал указание начальнику ГАИ Центрального района Андрею Тимошенко провести ремонт автомобиля марки Тойота, установив шумоизоляцию, стоимость которой составила около 100 тысяч рублей. Работы были выполнены за счет подчиненного.

Кроме того, Данилевич организовал бесплатную прогулку на катере по Неве, также за счет Тимошенко, сэкономив около 30 тысяч рублей.

Также, по информации издания, Данилевича задержали, а во время допроса в СК он полностью признал свою вину.

Напомним, что ранее упомянутый Андрей Тимошенко уже фигурировал в деле о взятке. По версии следствия, Тимошенко согласился помочь нескольким лицам передать взятку в размере не менее 400 тысяс рублей сотруднику УФСБ по городу и области.

Обновление: в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу подтвердили информацию о задержании Дениса Данилевича. В ведомстве добавили, что решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру