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Новости 13:49

Следователи устанавливают обстоятельства прорыва трубы на Маршала Захарова

фото ЗакС политика Следователи устанавливают обстоятельства прорыва трубы на Маршала Захарова

Петербургские следователи заинтересовались прорывом трубы в Красносельском районе города, из-за которого в больницу попали трое горожан, об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку по факту разлива кипятка на улице Маршала Захарова. Ранее стало известно, что там прорвало трубу. 

Из-за произошедшего, как уточняют в СК, на участке произошло ДТП с участием двух автомобилей, а трое петербуржцев пострадали, им потребовалась помощь медиков. Врачи диагностировали ожоги легкой степени.

На данный момент следователи проводят проверку для установки всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" подтвердили информацию о случившемся и пообещали оказать помощь пострадавшим.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу


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