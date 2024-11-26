Правоохранители в Ленобласти пресекли деятельность крупного наркодельца

В Ленинградской области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти ликвидировали крупное производство запрещенных веществ, об этом 26 ноября сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступная деятельность была выявлена в Гатчинском муниципальном округе, где злоумышленник арендовал два ангара для организации масштабного производства наркотиков.

Место было тщательно охраняемо: территория была огорожена бетонным забором с колючей проволокой и оборудована видеокамерами. Правоохранители задержали подозреваемого на месте, где в ходе обследования были обнаружены емкости с веществом общей массой более 500 килограммов, оборудование, канистры и другие предметы.

Экспертиза подтвердила, что часть изъятого вещества – наркотик, общей массой более 41 килограмма. Остальная часть пройдет дополнительное исследование.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что в Петербурге задержали жителя Ленобласти, подозреваемого в продаже запрещенных веществ. Он организовал сбыт наркотиков через мессенджеры.

Фото: ЗАКС.Ру