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Новости 15:23

Госдума приняла закон об усилении ответственности за утечку персональных данных

фото ЗакС политика Госдума приняла закон об усилении ответственности за утечку персональных данных

Депутаты Государственной Думы приняли поправки, направленные на борьбу с злоупотреблениями в сфере сбора и обработки персональных данных, об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Законопроект был одобрен во втором и третьем чтении, теперь согласие на обработку персональных данных должно быть оформлено отдельно от других документов. Также продавцам и владельцам агрегаторов будет ограничен доступ к информации для потребителей, если они отказываются предоставить свои персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Авторы поправок отметили, что часто согласие на обработку данных включается в пользовательские соглашения или другие юридические документы, которые можно найти как онлайн, так и в офлайн-формате. Эти данные затем используются для рассылок рекламы и спам-звонков.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 года. Нарушителей ожидают штрафы, для физических лиц – от 2 до 6 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц – от 60 до 100 тысяч рублей.

За повторные нарушения предусмотрены более серьезные штрафы: для физических лиц – от 4 до 12 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, что Роскомнадзор зафиксировал 110 случаев утечек персональных данных за девять месяцев 2024 года. Это меньше, чем за такой же период в 2023 году.

Фото: ЗАКС.Ру


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