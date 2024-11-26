Госдума приняла закон об усилении ответственности за утечку персональных данных

Депутаты Государственной Думы приняли поправки, направленные на борьбу с злоупотреблениями в сфере сбора и обработки персональных данных, об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Законопроект был одобрен во втором и третьем чтении, теперь согласие на обработку персональных данных должно быть оформлено отдельно от других документов. Также продавцам и владельцам агрегаторов будет ограничен доступ к информации для потребителей, если они отказываются предоставить свои персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Авторы поправок отметили, что часто согласие на обработку данных включается в пользовательские соглашения или другие юридические документы, которые можно найти как онлайн, так и в офлайн-формате. Эти данные затем используются для рассылок рекламы и спам-звонков.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 года. Нарушителей ожидают штрафы, для физических лиц – от 2 до 6 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц – от 60 до 100 тысяч рублей.

За повторные нарушения предусмотрены более серьезные штрафы: для физических лиц – от 4 до 12 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, что Роскомнадзор зафиксировал 110 случаев утечек персональных данных за девять месяцев 2024 года. Это меньше, чем за такой же период в 2023 году.

Фото: ЗАКС.Ру