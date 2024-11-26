Бельский подписал соглашение с Национальным центром исторической памяти

В рамках форума "Без срока давности" было подписано соглашение о сотрудничестве между Законодательным собранием Петербурга и Национальным центром исторической памяти при Президенте России, об этом 26 ноября в своем Telegram-канале сообщил председатель городского парламента Александр Бельский.

Как отметил парламентарий, ЗакС активно работает над сохранением исторической правды: принимаются профильные документы, проводятся торжественные мероприятия, авто- и мотопробеги, посвященные героям Отечества.

"Но всегда можно сделать больше, и, уверен, общими с Национальным центром усилиями нам это удастся", — подчеркнул Бельский.

Напомним, что Бельский подписал Меморандум о взаимопонимании с парламентом провинции Гаутенг в ЮАР во время своей командировки в Африку.

Фото: Telegram-канал Александра Бельского