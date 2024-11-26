Комблаг арендует грузовики ради антитеррористической безопасности

Комитет по благоустройству заключил контракт об аренде грузовиков и противотаранных устройств в 2025 году, следует из данных на портале Госзакупок. Информация об этом появилась 25 ноября, целью закупки указано обеспечение антитеррористической безопасности во время массовых мероприятий.

Поставщиком устройств и техники выступает АО "Автодор". Максимальная стоимость контракта составила 14,2 млн рублей, однако не все эти деньги могут быть перечислены заказчику. Дело в том, что оплата будет производиться по факту аренды, при этом за предоставление каждого грузовика заплатят, исходя из количества вагоно(машино)-часов, по 2 207 рублей, а за каждое противотаранное устройство — по 742 рубля за штуку.

Услуги должны будут оказываться в период с 1 января по 19 декабря 2025 года на основании заявок от комблага. Грузовики должны быть с разрешенной максимальной массой свыше восьми тонн, в кабине каждого из них должен находиться водитель в течение всего времени, указанного в заявке. Предполагается, что на одном мероприятии смогут задействовать до 160 машин и до 80 противотаранных устройств. Последние должны весить не менее 180 кг и иметь стальной корпус с железобетонным наполнением.

"Конструкция устройства не должна иметь ниш и выемок, пригодных для скрытой закладки взрывных устройств, а также выступающих элементов, препятствующих проходу пешеходов", — отдельно отмечается в технической документации.

Размещение грузовиков и блоков во время массовых мероприятий должно соответствовать схеме, представленной комблагом. Подрядчик должен установить их ко времени перекрытия движения и убрать к моменту его возобновления.

В 2021 году Контрольно-счетная палата Петербурга сочла неправомерными тратами перечисление комблагом более 7,8 млн рублей на обеспечение антитеррористической безопасности. Деньги за аренду техники перечислялись ГУДП "Центр" в течение 2019-2021 годов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру