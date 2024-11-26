Рябоконь: В Петербурге сократились объемы жилищного строительства

В Петербурге за первые десять месяцев 2024 года введено 2,2 млн квадратных метров жилья и 46 745 квартир, что на 20,8% и 23,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом 26 ноября в своем telegram-канале написал депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь со ссылкой на данные Росстата.

Депутат отметил значительное снижение темпов жилищного строительства. Он подчеркнул необходимость переломить тенденцию к снижению объемов строительства.

"Считаю, что необходимо переломить явный тренд на снижение объёмов жилищного строительства в нашей стране", – написал Рябоконь.

По мнению парламентария, добиться этого можно за счет более активного участия государства на рынке жилья. В частности, речь идет о строительстве доступного жилья для продажи по сниженным ценам, а также о поддержке крупных проектов по возведению арендного жилья.

Такие меры, считает Рябоконь, позволят стабилизировать рынок и сделать жилье доступным для большего числа жителей.

Напомним, что депутат ЗакСа Андрей Рябоконь рассказал, что в 2025 году фиксированный авансовый платеж за патент для мигрантов в Петербурге хотят поднять до 6 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру