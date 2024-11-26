Путин пригласит лидеров СНГ на традиционную встречу в Петербург

В конце декабря президент России Владимир Путин проведет традиционную неформальную встречу с лидерами стран СНГ в Петербурге, об этом 26 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова помощника президента РФ Юрия Ушакова на брифинге.

"В конце декабря, как это уже традиционно проводится в течение многих последних лет, состоится в Петербурге традиционная дружеская встреча лидеров стран СНГ, где они пообщаются в неформальной обстановке", – подчеркнул Ушаков.

Такие саммиты в неофициальном формате проходят с 2000 года, когда Владимир Путин впервые принял участие в качестве президента России. За это время Петербург стал традиционным местом декабрьских встреч лидеров СНГ.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совмещенные прямая линия и пресс-конференция главы государства пройдет в один из декабрьских четвергов.

Фото: сайт Кремля