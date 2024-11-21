Прямая линия с Путиным традиционно пройдет в декабрьский четверг

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совмещенные прямая линия и пресс-конференция главы государства традиционно пройдет в четверг, об этом 21 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова чиновника.

Также Песков отметил, что прямая линия с Владимиром Путиным уже готовится. Ранее чиновник сообщал, что встреча президента с журналистами и ответы на вопросы граждан в прямом эфире пройдут в декабре.

В 2023 году прямая линия с президентом прошла 14 декабря 2023 года. Она была совмещена с большой пресс-конференцией. До этого так делали в 2020 году из-за коронавирусных ограничений.

Фото: скриншот пресс-конференции "Итоги года" с Владимиром Путиным