В порту Петербурга горел ледокол "Адмирал Макаров"

Во время проведения ремонтных работ на ледоколе "Адмирал Макаров" в Большом порту Петербурга 26 ноября произошел пожар, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Пострадавших во время инцидента нет, сейчас возгорание ликвидировано. По информации СМИ, горели баллоны с газом. Прокуратура проводит проверку.

Первые сообщения о возможном возгорании появились еще днем. Так, о пожаре еще 14:44 написал "МК в Питере". По данным издания "Фонтанка", огонь не нанес значительного ущерба судну.

Дизельный полярный ледокол был построен в 1975 году на финском судостроительном заводе по заказу объединения "Судоимпорт". Порт приписки судна — Мурманск. В Петербург он пришел для проведения ремонтных работ в доке, уточняет "Фонтанка".

Ранее в этот день транспортная прокуратура сообщила о сошедшем с рельсов грузовом поезде. Подобное происходит уже второй раз за восемь дней.

Фото Северо-Западная транспортная прокуратура