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Новости 11:19

Грузовой поезд сошел с рельсов в Петербурге второй раз за восемь дней

фото ЗакС политика Грузовой поезд сошел с рельсов в Петербурге второй раз за восемь дней

В Петербурге второй раз за восемь дней с рельсов сошел поезд. С учетом подобных случаев, произошедших в Ленинградской области, случай стал четвертым в ноябре, об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этот раз с рельсов сошли вагоны товарного поезда на перегоне Санкт-Петербург – Сортировочный – Московский. Инцидент произошел на путях необщего пользования, поэтому на движение поездов не повлиял.

В ведомстве уточнили, что пострадавших в результате произошедшего нет. Сейчас устанавливаются причины.

Напомним, что в начале прошлой недели с рельсов сошел тепловоз на перегоне Новая Деревня – Лахта. Незадолго до этого рядом с Гатчиной в Ленобласти дважды с рельсов сходили поезда.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры


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