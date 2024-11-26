Грузовой поезд сошел с рельсов в Петербурге второй раз за восемь дней

В Петербурге второй раз за восемь дней с рельсов сошел поезд. С учетом подобных случаев, произошедших в Ленинградской области, случай стал четвертым в ноябре, об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этот раз с рельсов сошли вагоны товарного поезда на перегоне Санкт-Петербург – Сортировочный – Московский. Инцидент произошел на путях необщего пользования, поэтому на движение поездов не повлиял.

В ведомстве уточнили, что пострадавших в результате произошедшего нет. Сейчас устанавливаются причины.

Напомним, что в начале прошлой недели с рельсов сошел тепловоз на перегоне Новая Деревня – Лахта. Незадолго до этого рядом с Гатчиной в Ленобласти дважды с рельсов сходили поезда.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры