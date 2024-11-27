Путин подписал указ о праздновании Дня морской пехоты 27 ноября

Путин подписал указ о праздновании Дня морской пехоты по всей России, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В России ежегодно 27 ноября отмечается День морской пехоты. Этот профессиональный праздник установлен приказом главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности", сообщает РИА "Новости".

Отметим, в Законодательном собрании Петербурга на рассмотрении находится проект закона о закреплении в городском законе о памятных датах Дня морской пехоты. Инициатива прошла первое чтение неделей ранее. Один из авторов Законопроекта, единоросс Константин Чебыкин рассказал ЗАКС.Ру, что указ президента никак не повлияет на принятие городского закона.

- Я, на самом деле, очень рад. На десантников был принят указ президента, а на морскую пехоту нет, а второе мне ближе, я моряк, - рассказал Чебыкин.

Чебыкин добавил, что городской закон в дальнейшем позволит выделять финансирование из городского бюджета на проведение тематических мероприятий, приуроченных ко Дню морской пехоты. Он добавил, что инициативу примут в третьем, окончательном чтении на заседании 27 ноября.

Морская пехота является высокомобильным родом войск береговой обороны ВМФ России. Ее основная задача — ведение боевых действий в составе морских, воздушно-морских и десантных операций, а также защита военно-морских баз, островов и стратегически важных участков побережья.

фото с сайта Кремля