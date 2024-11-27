Беглов подписал постановление о вручении почетных знаков за качество продукции

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о награждении организаций почетным знаком "За качество товаров (продукции), работ и услуг" от Правительства Петербурга. Этот знак присуждается по итогам конкурсного отбора и является формой поощрения организаций, ведущих хозяйственную деятельность в городе, сообщила пресс-служба Смольного 27 ноября.

Лауреатами конкурса 2024 года стали 12 организаций, которые осуществляют хозяйственную деятельность в Петербурге и которые продемонстрировали высокое качество своей продукции, работ и услуг. Конкурс проводился в двух номинациях: "Промышленные предприятия" и "Организации сферы услуг". Победителям вручат награды и дипломы за первое место, а также дипломы за второе и третье места.

Напомним, Беглов вчера заявил, что Петербург производит четверть всей фармацевтической продукции в России. Сейчас, по словам губернатора, в Петербурге работают 150 компаний, 30 научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений, активно развивающих эту отрасль.

фото: ЗАКС.Ру