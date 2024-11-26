Беглов заявил, что в Петербурге производят четверть фармацевтики России

Петербург производит четверть всей оригинальной фармацевтической продукции России, об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в интервью ТАСС 26 ноября.

Глава города отметил успехи местного фармкластера в области импортозамещения. Сейчас, по словам губернатора, в Петербурге работают 150 компаний, 30 научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений, активно развивающих эту отрасль.

Одним из последних значимых достижений, как отметил Беглов, стало создание уникального инсулина сверхдлительного действия, представленного компанией "Герофарм" на ПМЭФ-2024. Этот инсулин обладает эффектом, который сохраняется целую неделю – в отличие от существующих аналогов, где действие длится лишь 42 часа.

"Сегодня в Петербурге включены все механизмы работы с инвесторами, предусмотренные российским законодательством. Мы реализуем трехсторонние специнвестконтракты с компаниями фармацевтического кластера и автокластера", – сказал Александр Беглов.

Напомним, что также в интервью ТАСС Беглов напомнил, как Петербург справляется с импортозамещением в сфере строительства метро. Сейчас Обуховский завод начал отгрузку первой техники для "Метростроя Северной столицы".

Фото: ЗАКС.Ру