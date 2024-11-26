Беглов: Обуховский завод обеспечивает импортозамещение в строительстве метро

Обуховский завод активно развивает новые направления, включая импортозамещение в сфере строительства метро, об этом 26 ноября сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью ТАСС.

Предприятие начало отгрузку первой техники для "Метростроя Северной столицы". Речь идет о двух горнопроходческих щита диаметром 5,63 м, двух укладчиков для наклонного хода и 19 укладчиков тюбингов. Ожидается, что горнопроходческие комплексы будут готовы к весне 2025 года, но по просьбе города один из щитов может быть завершен в этом году для дополнительной отладки.

"Это первый опыт импортозамещения в столь важной для города отрасли: в последний раз Петербург закупал проходческий щит для метро в Германии. И таких примеров много", – подчеркнул Беглов.

Кроме импортозамещения в строительстве метро, Беглов рассказал, что предприятие "Силовые машины" модернизирует производство турбин и генераторов большой мощности, а "Петербургский тракторный завод" совместно с белорусскими партнерами разрабатывает инновационные тракторы с искусственным интеллектом.

Напомним, что ранее Беглов уже рассказывал о том, что Обуховский завод строит для строительства метро в Петербурге новые щиты. Тогда он критически оценил состояние советских горнопроходческих щитов.

Фото: ЗАКС.Ру