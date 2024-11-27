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Совфед поддержал новый закон об уголовной ответственности за утечку данных

фото ЗакС политика Совфед поддержал новый закон об уголовной ответственности за утечку данных

Совет Федерации одобрил пакет законов, направленных на повышение уровня информационной безопасности граждан, особенно в сфере защиты персональных данных и соблюдения требований по обращению с биометрией, сообщила 27 ноября "Парламентская газета". Как пояснил первый заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, изменения касаются как усиления административной ответственности, так и введения уголовных санкций.

Согласно новым правилам, для юридических лиц вводятся оборотные штрафы за повторные утечки персональных данных, которые будут составлять от 1 до 3 процентов годовой выручки компании. Минимальный размер штрафов, в зависимости от масштабов деятельности компании, составит от 20 до 500 миллионов рублей. Шейкин также отметил, что штрафы могут быть снижены, если компания в течение трех лет инвестирует в информационную безопасность, направив на эти цели не менее 0,1 процента своей годовой выручки.

Для должностных лиц штрафы за утечку персональных данных могут достигать двух миллионов рублей, а за нарушение требований по обработке биометрии — до одного миллиона рублей. Юридическим лицам грозит штраф в размере до двух миллионов рублей за такие нарушения.

Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за незаконный сбор компьютерной информации, содержащей персональные данные, с возможным сроком лишения свободы до 10 лет. Однако, как уточнил Шейкин, эта ответственность не будет применяться в случаях обработки данных исключительно для личных и семейных нужд.

Ранее сообщалось, что с января 2024 года в России было зафиксировано более ста фактов утечек данных. В частности, речь идет о компаниях, работающих в сфере торговли и оказания услуг.

фото: ЗАКС.Ру


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