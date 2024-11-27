Совфед поддержал новый закон об уголовной ответственности за утечку данных

Совет Федерации одобрил пакет законов, направленных на повышение уровня информационной безопасности граждан, особенно в сфере защиты персональных данных и соблюдения требований по обращению с биометрией, сообщила 27 ноября "Парламентская газета". Как пояснил первый заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, изменения касаются как усиления административной ответственности, так и введения уголовных санкций.

Согласно новым правилам, для юридических лиц вводятся оборотные штрафы за повторные утечки персональных данных, которые будут составлять от 1 до 3 процентов годовой выручки компании. Минимальный размер штрафов, в зависимости от масштабов деятельности компании, составит от 20 до 500 миллионов рублей. Шейкин также отметил, что штрафы могут быть снижены, если компания в течение трех лет инвестирует в информационную безопасность, направив на эти цели не менее 0,1 процента своей годовой выручки.

Для должностных лиц штрафы за утечку персональных данных могут достигать двух миллионов рублей, а за нарушение требований по обработке биометрии — до одного миллиона рублей. Юридическим лицам грозит штраф в размере до двух миллионов рублей за такие нарушения.

Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за незаконный сбор компьютерной информации, содержащей персональные данные, с возможным сроком лишения свободы до 10 лет. Однако, как уточнил Шейкин, эта ответственность не будет применяться в случаях обработки данных исключительно для личных и семейных нужд.

Ранее сообщалось, что с января 2024 года в России было зафиксировано более ста фактов утечек данных. В частности, речь идет о компаниях, работающих в сфере торговли и оказания услуг.

фото: ЗАКС.Ру