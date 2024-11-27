Беглов поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем морской пехоты, отметив, что это день почитания всех, кто служит Родине, а также ветеранов морских пехотных подразделений. Он подчеркнул, что морские пехотинцы навсегда вписали в историю России яркие страницы мужества и доблести, служа Родине беззаветно, сообщила 27 ноября пресс-служба Смольного.

Губернатор отметил, что история морской пехоты началась со времен Петра I, когда первые бойцы, подготовленные как для боев на суше, так и на море, были солдатами Преображенского и Семеновского полков.

Также он напомнил, что во время Великой Отечественной войны был сформирован знаменитый лозунг морской пехоты: "Где мы – там победа!" Подразделения морской пехоты сражались на Балтийском и Черном морях, в Заполярье, Прибалтике, а также защищали Одессу и Севастополь, участвуя в боях на Малой земле.

Беглов выразил благодарность морским пехотинцам за героизм во время Шлиссельбургской и Стрельнинско-Петергофской операций, когда они попытались прорвать блокаду Ленинграда. Также он отметил их участие в защите Кронштадта и Ораниенбаума, а также в операции по освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Губернатор добавил, что вместе с жителями Мариуполя петербуржцы хранят память о подвиге морского десанта, сыгравшего ключевую роль в освобождении города в 1943 году. Он также отметил, что нынешнее поколение "черных беретов", защищающее Россию в ходе специальной военной операции, вызывает гордость.

Александр Беглов пожелал всем морским пехотинцам крепкого здоровья, силы духа, удачи и побед во славу Отечества.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня морской пехоты 27 ноября.

фото: ЗАКС.Ру