В Петербурге запустили функцию автоматического продления парковки онлайн

В мобильном приложении "Парковки Санкт-Петербурга" появилась новая функция — автоматическое продление парковочной сессии, сообщает 27 ноября пресс-служба комитета по транспорту Смольного. Это обновление позволит водителям увеличить время стоянки в зоне платной парковки, исключив риск получения штрафа за просроченную парковку и сэкономив время.

Для того чтобы функция работала корректно, необходимо обновить приложение и убедиться, что на виртуальном парковочном счете достаточно средств для продления. На этапе оплаты парковки можно активировать автоматическое продление, выбрав соответствующую опцию. По умолчанию приложение предложит продлить парковку на 60 минут, но время можно изменить в разделе "Настройки". После истечения установленного времени парковка будет автоматически продлена, и если дополнительное время окажется лишним, автовладелец может завершить сессию вручную. Излишки средств будут возвращены на виртуальный счет.

Парковку можно оплачивать разными способами, включая через паркомат, СМС на номер 3065, личный кабинет на портале parking.spb.ru и мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга".

Недавно сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга обнаружено 33 места, где нарушались правила парковки во дворах. Машины стояли даже на газоне.

фото: ЗАКС.Ру