Производство автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota откладывается

Производство автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в Петербурге не начнется до конца 2024 года. Об этом сообщил врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов 27 ноября на международной выставке "Российский промышленник", передает "Деловой Петербург".

Он отметил, что планы по запуску производства в Шушарах пока остаются на стадии обсуждения, и на данный момент сложно точно утверждать, что производство начнется в ближайшее время. Ситов подчеркнул, что проблемы связаны с платформами и комплектующими, а вероятность запуска в этом году "очень низка".

Завод Toyota в Шушарах был передан компании Aurus весной 2024 года, и тогда планировалось, что завод будет загружен на четверть. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор Aurus Андрей Панков подписали соглашение о создании кластера премиального машиностроения, что должно было привести к открытию высокотехнологичного производства. Однако в августе стало известно, что завод "Северная звезда", связанный с Aurus, перешел в стадию ликвидации.

фото: ЗАКС.Ру