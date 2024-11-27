Суд оштрафовал правозащитника Пономарева* по иноагентской статье

Таганский районный суд Москвы оштрафовал правозащитника Льва Пономарева* по статье о распространении иностранным агентом материалов без указания на присвоенный ему статус (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщила 27 ноября пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

"Пономарев* Лев Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения", — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Сумма наложенного взыскания составила 45 тысяч рублей. "Вилка" штрафов за вмененное правозащитнику нарушение колеблется в пределах от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Для Пономарева* этот штраф стал далеко не первым. За аналогичное нарушение Таганский суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей в мае 2024 года. Также дважды его штрафовали за непредоставление отчетности иноагента в Минюст (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). В первый раз это произошло в октябре 2023 года, во второй — в минувшем июле. Размер взысканий составил 50 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно.

*Минюст внес Льва Пономарева в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру