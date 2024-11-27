Володин предложил создать рабочую группу для развития СПО

В Госдуме будет создана рабочая группа по вопросам подготовки кадров в системе среднего профессионального образования (СПО). Руководителем группы назначена заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко. Такое решение было принято 27 ноября во время "правительственного часа", посвященного роли СПО в обеспечении отраслей производства квалифицированными кадрами.

Предложение о создании рабочей группы внес председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, важно продолжить работу над развитием системы СПО и принять конкретные решения, включая меры, связанные с миграционной политикой. Он отметил, что опыт рабочей группы Госдумы по вопросам миграции под руководством Ирины Яровой показал высокую эффективность, и аналогичный подход следует применить для подготовки кадров.

Володин подчеркнул, что Виктория Абрамченко обладает значительным опытом работы в правительственных и исполнительных органах власти, а также представляет в Госдуме Ростовскую область.

Напомним, сегодня Володин назвал основными проблемами среднего профессионального образования высокую коммерциализацию и несоответствие программ подготовки требованиям рынка.

фото: ЗАКС.Ру