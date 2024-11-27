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Новости 17:42

Госдума разрешила ограничивать доступ к данным госорганов при военном положении

фото ЗакС политика Госдума разрешила ограничивать доступ к данным госорганов при военном положении

Госдума приняла закон, позволяющий ограничивать доступ к информации о работе государственных органов на территориях, где действует военное положение. Об этом 27 ноября сообщает ТАСС.  

Согласно документу, доступ к сведениям может быть ограничен в отношении судов, прокуратуры и следственных органов на соответствующих территориях. Порядок введения таких ограничений будет определяться Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом.  

В пояснительной записке к законопроекту указано, что меры направлены на предотвращение угроз, связанных с возможными терактами, разведывательной деятельностью и диверсиями противника, которые могут нарушить работу госорганов в условиях военного положения.  

Законопроект был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. В первом чтении его поддержали еще 20 ноября.

фото: ЗАКС.Ру


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