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Новости 17:38

Госдума поддержала право органов власти скрывать данные при военном положении

фото ЗакС политика Госдума поддержала право органов власти скрывать данные при военном положении

Депутаты Государственной думы проголосовали в первом чтении за проект конституционного закона, позволяющий органам власти различных уровней, а также судам, органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации в условиях военного положения, сообщил 20 ноября ТАСС. Сам проект был внесен на рассмотрение парламента правительством в ноябре.

Проект вносит изменения в действующий закон "О военном положении". Среди прочего, норму предполагается дополнить нормой об ограничении доступа к информации о деятельности различных органов власти на территории, где было введено военное положение.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что органы власти обязаны публиковать сведения о местоположении и режиме работы. Это способно сделать их мишенью для диверсионных и террористических атак, предполагают авторы инициативы.

Ранее стало известно о поручении спикера Думы Вячеслава Володина обсудить нагрузку в школах и необходимость сдачи ОГЭ.

Фото: ЗАКС.Ру


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