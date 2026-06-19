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Новости 19 июня 2026, 16:17

Набиуллина поблагодарила тех, кто беспокоился о ее здоровье

фото ЗакС политика Набиуллина поблагодарила тех, кто беспокоился о ее здоровье

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина после двухнедельного перерыва появилась на публике. Во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ 19 июня она рассказала журналистам, что болела простудой и на некоторое время потеряла голос.

"Я только могу подтвердить, что у меня, действительно, была простуда и я на некоторое время потеряла голос. Единственное, что я могу сказать, — это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье", - заявила Набиуллина (цитата по "Интерфакс"). 

Глава Центробанка перестала появляться в публичном пространстве в начале июня. Предполагалась, что Набиуллина поучаствует в сессии Петербургского международного экономического форума 4 июня, однако ее имя пропало из списка спикеров за день до выступления. Также Набиуллина пропустила конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка 9 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не строить теорий заговора из-за больничного главы Центробанка. Он также пожелал Набиуллиной скорейшего выздоровления. 

По итогам заседания совета директоров ЦБ 19 июня ключевую ставку снизили до 14,25% годовых. Ранее она составляла 14,5% годовых. Это девятое снижение ключевой ставки за год. 

Дарья Нехорошева / Фото: Центральный банк России


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