Песков призвал не строить теории заговора из-за больничного Набиуллиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что больничный председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной не должен стать поводом для теорий заговора. Также Песков пожелал главе Центробанка скорейшего выздоровления. Эти заявления пресс-секретарь президента сделал в ответ на вопрос журналистов о состоянии здоровья Набиуллиной.

"Я не думаю, что это правильный формат - обсуждать здоровье Набиуллиной. [...] Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий заговора", - заявил Песков.

Набиуллина 4 июня должна была участвовать в сессиях Петербургского международного экономического форума, однако за день до выступления пропала из списка спикеров. Тогда в Центробанке заявили, что Набиуллина находится на больничном. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сказал, что глава Центробанка не сможет присутствовать на ПМЭФ по объективным причинам. Также из-за больничного Набиуллина пропустила конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка 9 июня.

Ближайшее заседание совета директоров банка России запланировано на 19 июня. На встрече должны рассмотреть вопрос о ключевой ставке.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль