Победительница праймериз в МО "Новоизмайловское" встретилась с жителями округа

Единороссы провели встречу для жителей МО "Новоизмайловское" о методах борьбы с телефонными мошенниками. Среди участников мероприятия оказалась член МГЕР Дарья Демеш, которая в сентябре намерена побороться за депутатский мандат в муниципалитете. Она победила на праймериз "Единой России". Об уловках телефонных мошенников жителям округа рассказывали сотрудники прокуратуры, а также представители НКО и "Сбербанка".

"Самая главная защита от мошенников — это знание их приемов. Когда пенсионер заранее знает, как именно с ним могут попытаться заговорить "лже-сотрудники" банка или "лже-врачи", он уже не поддастся на панику и обман. Это не просто лекция, а реальная помощь старшему поколению почувствовать себя увереннее", – цитируют Демеш в пресс-службе МГЕР.

Во время встречи гражданам рассказали о самых распространенных способах обмана граждан и объяснили, как вести себя в случае подозрительного звонка. Петербуржцам также выдали памятки о профилактике мошенничества. На встрече жители МО "Новоизмайловское" задавали вопросы и обсуждали с единороссами реальные случаи столкновения горожан со злоумышленниками, уточняют в пресс-службе партии.

Демеш родилась в 2005 году в Петербурге. Вступила в МГЕР в 2024 году. В 2025 году стала помощником секретаря регионального аппарата "Молодой гвардии Единой России" Петербурга. Участвовала в конкурсном отборе в Молодежный парламент при Заксобрании. Также она возглавляет отделение "Молодой гвардии "Единой России" в Московском районе. На сайте партии значится как безработная.

В МО "Новоизмайловское", а также в МО "Оккервиль" и в МО "Красненькая речка" в сентябре 2026 года пройдут дополнительные выборы. В МО "Автово", в свою очередь, выберут представителей в муниципальный совет. Также петербуржцы будут выбирать депутатов Государственной думы и Законодательного собрания.

Дарья Нехорошева / Фото: МГЕР