В Московской области из-за атаки БПЛА погибла девочка

Восьмилетняя девочка погибла в Раменском в результате атаки украинских беспилотников на Московский регион 18 июня, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в момент происшествия несовершеннолетняя находилась в квартире вместе с бабушкой. Женщина не пострадала.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы окажем семье всю необходимую помощь и поддержку", - написал Воробьев в соцсетях.

Из-за атак беспилотников в Московской области повреждены 18 многоквартирных домов, заявил губернатор региона. Разрушения зафиксировали в Котельниках, Люберцах, Раменском, Жуковском и Балашихе. Сотрудники управления технического надзора капитального ремонта оценивают объем восстановительных работ. Незначительные разрушения будут устранять муниципалитеты и управляющие компании. Пострадавшим выделят компенсационные выплаты.

В ночь на 18 июня над Московским регионом сбили 194 БПЛА. Из-за атаки в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей. В Жуковском из-за попадания беспилотника в жилой дом эвакуировали граждан. Для них открыли пункт временного размещения. В ночь на 19 июня над Московским регионом сбили более 20 беспилотников.

Дарья Нехорошева