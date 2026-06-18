Над Московским регионом сбили 194 БПЛА

В ночь на 18 июня в Москве объявили угрозу атаки беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своих соцсетях. По состоянию на 11:48 на подлете к городу силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 194 БПЛА. В результате падения обломков летательных аппаратов повреждено здание на территории торгового центра "Садовод". По словам главы города, ряду беспилотников удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. На месте происшествий работают профильные службы. По предварительным данным, в Москве никто не пострадал.

В Московской области от атаки БПЛА пострадали 16 человек, в том числе двое детей, сообщил глава региона Андрей Воробьев. В городе Электросталь в женщина повредила плечо. Она отказалась ехать в больницу. В Электростали также загорелся автомобиль. В Жуковском из-за попадания БПЛА в многоквартирный дом эвакуируют жильцов. Глава города Андроник Пак сообщил ТАСС, что для них в Жуковском открыли пункт временного размещения. Возгорание произошло после падения обломков БПЛА на кровлю торгового комплекса "Белая Дача" в Люберцах. Также в Люберцах зафиксировали незначительные повреждения фитнес-центра и объекта в промышленной зоне. Обломки БПЛА также упали на часть построек в городе Чехов и ряд дачных участков в поселке Крюково. Два частных дома в Павловском Посаде загорелись. На местах происшествий работают пожарные, медики и правоохранители, сообщил Воробьев. По предварительным данным, пострадавших нет.

Из-за атаки беспилотников на Московский регион аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно не отправляют и не принимают рейсы, сообщил Минтранс. Гражданская авиация находится на контроле ведомства и Росавиации. Согласно информации Северо‑Западной транспортной прокуратуры, из‑за ограничений в московских аэропортах в петербургском Пулково 17 рейсов в Москву задержаны, еще 11 отменены.

По информации Минобороны, в ночь с 17 на 18 июня силы ПВО уничтожили 555 БПЛА. Помимо Московского региона, летательные аппараты сбили в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областей, а также над территориями Республики Крым и акваторией Азовского моря.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру