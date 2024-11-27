В Баренцевом море перевернулось судно с петербуржцами на борту

В акватории Баренцева моря 27 ноября возле села Териберка (Мурманская область) перевернулось прогулочное судно с пассажирами, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По информации ведомства, никто не пострадал, а людей с опрокинувшегося судна забрало проходящее мимо судно и доставило их на берег.

"Недопустимо выходить в море во время действия запрета, о котором предприниматель знал. Вместе с правоохранительными органами сделаем все, чтобы привлечь к ответственности за это этого нерадивого предпринимателя, чтобы это стало всем уроком. Нельзя гнаться за прибылью, рискуя жизнью людей", - цитирует губернатора Мурманской области Андрея Чибиса оперштаб региона, передает "Интерфакс".

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), предусматривающей до шести лет лишения свободы.

По данным "Фонтанки", среди пассажиров были жители Петербурга и Москвы. На борту находились девять пассажиров и два члена экипажа. Точное количество петербуржцев и их состояние уточняются. По предварительным данным, детей среди пассажиров нет. У некоторых утонули документы. С туристами работают следственные органы.

Напомним, сегодня арестовали водителя автобуса, из-за которого пострадали 15 человек.

скриншот Северо-Западной транспортной прокуратуры