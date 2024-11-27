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Новости 17:12

Суд арестовал водителя автобуса после аварии с 15 пострадавшими в Ленобласти

фото ЗакС политика Суд арестовал водителя автобуса после аварии с 15 пострадавшими в Ленобласти

В Ломоносовском районном суде Ленинградской области избрали меру пресечения для водителя автобуса Мирзохида Мамаджанова, подозреваемого в аварии на трассе "Стрельна — Пески — Яльгелево" в поселке Новоселье. Пресс-служба Ленинградского областного суда сообщила, что мужчина арестован до 24 января 2025 года по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее неумышленно причинение тяжкого вреда здоровью).  

Известно, что Мамаджанов является уроженцем Узбекистана и ранее уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Перед выездом на маршрут водитель прошёл медицинский осмотр, а автобус — технический контроль.  

Напомним, что 25 ноября авария произошла с участием рейсового автобуса маршрута №181, который столкнулся с припаркованной на обочине фурой. В результате ДТП пострадали 15 человек, включая пятерых детей. Один из пострадавших отказался от госпитализации, а одна женщина находится в реанимации. За делом лично следил председатель СК Александр Бастрыкин.

фото Ленинградского областного суда


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